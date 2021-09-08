Отец Фриске впервые высказался о смерти её брата-близнеца

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир в интервью YouTube-каналу «Психология звёзд» впервые высказался о смерти брата-близнеца знаменитости. Мальчик не выжил после родов.

Жанна и её брат родились преждевременно. При этом девочка весила 1300 граммов, а её брат — 2640 граммов. Детей увезли в разные больницы, а через две недели Владимиру сообщили, что мальчик не выжил.

Отец Фриске признался , что первое время они с супругой сильно переживали из-за потери сына. Жанна также часто вспоминала покойного брата. А уже во время болезни, которая впоследствии унесла её жизнь, певица говорила: «Это братик зовёт меня к себе».

Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. У неё остался маленький сын Платон, который сейчас живёт с отцом Дмитрием Шепелевым и его новой спутницей. Фриске преуспела и в составе поп-группы «Блестящие» (1996–2003), и как сольная исполнительница.

Ранее сообщалось, что Влад Лисовец показал редкие фото с Жанной Фриске в день её рождения. 8 июля ей могло бы исполниться 47 лет.