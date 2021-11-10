Наталия Орейро рассказала о желании сыграть сильную русскую женщину

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро хотела бы сыграть в кино героиню, вбирающую в себя лучшие качества сильной русской женщины. Об этом она рассказала после получения паспорта гражданина РФ. Торжественная церемония прошла в российском посольстве в Буэнос-Айресе, сообщает ТАСС.

Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу, — сказала она.

Орейро призналась, что любит русский балет, кинематограф и литературу и хотела бы сыграть в фильме, снятом по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Говоря о силе русских женщин, актриса вспомнила случай, когда на железнодорожном вокзале в России в холодную сибирскую зимнюю ночь женщины сбивали металлическими палками лёд с путей.

Ранее Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Документ ей вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Орейро постоянно проживает в Буэнос-Айресе.

В конце октября президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ей гражданства России.

Вслед за Орейро о своём намерении стать россиянином заявил Кевин Маккой (Kevin McCoy, исполнитель хита You are Woman) — американский певец, композитор, продюсер и экс-участник суперпопулярной в 1980-е и 1990-е группы Bad Boys Blue.