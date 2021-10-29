Настоящая легенда телевидения и «голос эпохи»: умер диктор Кириллов

Сегодня, 30 октября, скончался советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Диктор умер после продолжительной болезни. Причиной смерти стал коронавирус. Его при жизни называли легендой телевидения и «голосом эпохи». Самые важные новости на протяжение двух десятилетий граждане узнавали именно от него.

Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссёра. Однако в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Именно Кириллов первым сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос.