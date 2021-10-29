Настоящая легенда телевидения и «голос эпохи»: умер диктор Кириллов

Сегодня, 30 октября, скончался советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Диктор умер после продолжительной болезни. Причиной смерти стал коронавирус. Его при жизни называли легендой телевидения и «голосом эпохи». Самые важные новости на протяжение двух десятилетий граждане узнавали именно от него.
Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссёра. Однако в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Именно Кириллов первым сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос.
Главный режиссер отдела дикторов Центрального телевидения Игорь Кириллов следит за работой дикторов по монитору, 1973 год
Лев Носов/РИА Новости
Дикторы Аза Лихитченко и художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Игорь Кириллов во время репетиции, 1985 год
Виталий Арутюнов/РИА Новости
Диктор Центрального телевидения СССР Игорь Леонидович Кириллов. (Съемка с монитора во время передачи информационной программы Время), 1984 год
Борис Приходько/РИА Новости
Директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы «Время», 1986 год
Виталий Арутюнов/РИА Новости
Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне - 1-й канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом, 1986 год
Виталий Арутюнов/РИА Новости
Диктор Игорь Кириллов беседует с поэтом Давидом Никитичем Кугультиновым, 1985 год
Паладин Леонид/РИА Новости
Вручение премии ТЭФИ, 1998 год
Natalya Loginova/Russian Look
Вручение премии ТЭФИ, 2007 год
Anatoly Lomohov/Russian Look
Президент РФ Дмитрий Медведев вручает орден За заслуги перед Отечеством III степени диктору дирекции оформления эфира ОАО Первый канал Игорю Кириллову, 2011 год
Владимир Родионов/РИА Новости
Орденом Почёта награждён диктор Первого канала Игорь Кириллов, 2018 год
kremlin.ru
Игорь Кириллов
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press