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Настоящая легенда телевидения и «голос эпохи»: умер диктор Кириллов
Общество

Настоящая легенда телевидения и «голос эпохи»: умер диктор Кириллов

19:52, 30 октября 2021
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Сегодня, 30 октября, скончался советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов. Диктор умер после продолжительной болезни. Причиной смерти стал коронавирус. Его при жизни называли легендой телевидения и «голосом эпохи». Самые важные новости на протяжение двух десятилетий граждане узнавали именно от него.

Телевизионную карьеру Кириллов начал с должности помощника режиссёра. Однако в этом качестве он так и не успел освоиться. Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов. В кадре тогда работали в основном женщины, мужчин не хватало. Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать. И в тот же день уже вёл свой первый прямой эфир на многомиллионную советскую аудиторию. Именно Кириллов первым сообщил о полёте Юрия Гагарина в космос.

Главный режиссер отдела дикторов Центрального телевидения Игорь Кириллов следит за работой дикторов по монитору, 1973 год

Лев Носов/РИА Новости

Дикторы Аза Лихитченко и художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Игорь Кириллов во время репетиции, 1985 год

Виталий Арутюнов/РИА Новости

Диктор Центрального телевидения СССР Игорь Леонидович Кириллов. (Съемка с монитора во время передачи информационной программы Время), 1984 год

Борис Приходько/РИА Новости

Директор дикторского отдела ЦТ Аза Лихитченко и художественный руководитель отдела народный артист РСФСР Игорь Кириллов на главном выпуске программы «Время», 1986 год

Виталий Арутюнов/РИА Новости

Диктор Первой программы Центрального телевидения (ЦТ) Гостелерадио СССР (ныне - 1-й канал) Игорь Кириллов дома со своим 15-летним сыном Всеволодом, 1986 год

Виталий Арутюнов/РИА Новости

Диктор Игорь Кириллов беседует с поэтом Давидом Никитичем Кугультиновым, 1985 год

Паладин Леонид/РИА Новости

Вручение премии ТЭФИ, 1998 год

Natalya Loginova/Russian Look

Вручение премии ТЭФИ, 2007 год

Anatoly Lomohov/Russian Look

Президент РФ Дмитрий Медведев вручает орден За заслуги перед Отечеством III степени диктору дирекции оформления эфира ОАО Первый канал Игорю Кириллову, 2011 год

Владимир Родионов/РИА Новости

Орденом Почёта награждён диктор Первого канала Игорь Кириллов, 2018 год

kremlin.ru

Игорь Кириллов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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