Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 14:47

Настоящая классика постной кухни: суп-пюре из чечевицы. Сытный, полезный и с историей, уходящей в глубь веков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чечевица — настоящая королева постного стола. Этот суп-пюре доказывает, что из доступных бобовых, лука и пары специй можно создать блюдо с глубоким вкусом и нежной, бархатистой консистенцией, которое насытит надолго.

Что понадобится

Чечевица (зеленая или черная) — 200 г, вода или овощной бульон — 1,5 л, репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), чеснок — 1-2 зубчика, мука — 1,5 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 1-2 шт., тимьян (свежий или сушеный) — 2-3 веточки или 0,5 ч. л., соль, черный перец (молотый) — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу тщательно промываю. В кастрюле заливаю ее 500 мл холодной воды, чтобы она была покрыта полностью, и варю на среднем огне до мягкости и почти полного впитывания жидкости. Параллельно очищаю и мелко нарезаю лук и чеснок.

В другую кастрюлю перекладываю готовую чечевицу, добавляю оставшийся бульон или воду (1 л), нарезанные лук и чеснок, лавровый лист и тимьян. Довожу до кипения, солю, перчу и варю 10–15 минут до мягкости лука. Удаляю лавровый лист и веточки тимьяна.

С помощью погружного блендера измельчаю содержимое кастрюли до состояния однородного пюре. В сотейнике разогреваю растительное масло, всыпаю муку и пассерую на среднем огне 1–2 минуты, постоянно помешивая, до легкого изменения цвета.

Тонкой струйкой, активно взбивая венчиком, вливаю в сотейник примерно 500 мл горячего бульона, слитого с поверхности супа перед измельчением (или просто горячей воды).

Полученную густую заправку без комков переливаю обратно в кастрюлю с супом-пюре, тщательно перемешиваю.

Прогреваю суп на медленном огне еще 5–7 минут, давая ему немного загустеть и раскрыть вкус. При необходимости регулирую консистенцию, добавляя горячий бульон или воду. Подаю горячим, украсив свежим тимьяном и гренками.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир ВСУ получил пожизненное за нападение на российскую прессу
Медведев предвидел печальные для США итоги наземной операции в Иране
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан «опоздали» с возобновлением боев на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.