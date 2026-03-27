Настоящая классика постной кухни: суп-пюре из чечевицы. Сытный, полезный и с историей, уходящей в глубь веков

Чечевица — настоящая королева постного стола. Этот суп-пюре доказывает, что из доступных бобовых, лука и пары специй можно создать блюдо с глубоким вкусом и нежной, бархатистой консистенцией, которое насытит надолго.

Что понадобится

Чечевица (зеленая или черная) — 200 г, вода или овощной бульон — 1,5 л, репчатый лук — 1 шт. (крупная головка), чеснок — 1-2 зубчика, мука — 1,5 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., лавровый лист — 1-2 шт., тимьян (свежий или сушеный) — 2-3 веточки или 0,5 ч. л., соль, черный перец (молотый) — по вкусу.

Как готовлю

Чечевицу тщательно промываю. В кастрюле заливаю ее 500 мл холодной воды, чтобы она была покрыта полностью, и варю на среднем огне до мягкости и почти полного впитывания жидкости. Параллельно очищаю и мелко нарезаю лук и чеснок.

В другую кастрюлю перекладываю готовую чечевицу, добавляю оставшийся бульон или воду (1 л), нарезанные лук и чеснок, лавровый лист и тимьян. Довожу до кипения, солю, перчу и варю 10–15 минут до мягкости лука. Удаляю лавровый лист и веточки тимьяна.

С помощью погружного блендера измельчаю содержимое кастрюли до состояния однородного пюре. В сотейнике разогреваю растительное масло, всыпаю муку и пассерую на среднем огне 1–2 минуты, постоянно помешивая, до легкого изменения цвета.

Тонкой струйкой, активно взбивая венчиком, вливаю в сотейник примерно 500 мл горячего бульона, слитого с поверхности супа перед измельчением (или просто горячей воды).

Полученную густую заправку без комков переливаю обратно в кастрюлю с супом-пюре, тщательно перемешиваю.

Прогреваю суп на медленном огне еще 5–7 минут, давая ему немного загустеть и раскрыть вкус. При необходимости регулирую консистенцию, добавляя горячий бульон или воду. Подаю горячим, украсив свежим тимьяном и гренками.

