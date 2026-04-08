Нашел способ освежиться без химозных напитков. Нужны фрукты и мята — варю сироп, развожу минералкой. Вкуснее, чем в кафе

Груши для этого напитка я варю с кожурой — она дает дополнительный аромат и красивый золотистый цвет. При этом мята — не просто украшение. Она добавляет свежую, прохладную ноту.

Что понадобится для лимонада

Беру 3 спелые груши (лучше ароматные, но не слишком мягкие), 200 г сахара, 300 мл воды, пучок свежей мяты, 1 литр сильногазированной минеральной воды, лед, 1 лимон.

Как я его готовлю

Груши мою, нарезаю кубиками вместе с кожурой (косточки удаляю). В сотейнике смешиваю груши, сахар и воду, довожу до кипения. Убавляю огонь и варю 20–25 минут, пока груши не станут мягкими.

Выключаю огонь, разминаю груши толкушкой или пробиваю погружным блендером до состояния пюре. Добавляю сок одного лимона, перемешиваю.

Процеживаю через сито, чтобы отделить грушевую мякоть от сиропа (мякоть можно использовать для десертов или выпечки).

Сироп полностью остужаю. В большой кувшин наливаю остывший сироп, добавляю мелко нарезанную мяту, лед и минеральную воду.

Хорошо перемешиваю или взбалтываю. Подаю сразу, украсив веточкой мяты и долькой лимона.

