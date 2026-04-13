Нашел необычное применение для листов лазаньи — больше никаких слоев: готовлю так

Нашел необычное применение для листов лазаньи — больше никаких слоев: готовлю так

Листы для лазаньи таят в себе гораздо больше возможностей, чем кажется. В этом рецепте они превращаются в изящные рулеты, где нежная творожно-сырная начинка встречается с насыщенным соусом.

Что понадобится

Для соуса: помидоры — 800 г, лук репчатый — 1 шт., оливковое масло — 2 ст. л., маслины без косточек — 50 г, свежий базилик — 15 г, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Для начинки: творог (9%) — 400 г, сыр адыгейский — 150 г, сыр пармезан — 50 г, базилик свежий — 10 г.

Для сборки: листы для лазаньи сухие — 8-9 шт., бульон мясной или овощной — 1 л, вода — 500 мл.

Как готовлю

Помидоры бланширую, снимаю кожуру, измельчаю в блендере. Увариваю до уменьшения вдвое. Лук пассерую на масле до мягкости, добавляю в соус с маслинами и базиликом.

Сыры тру, смешиваю с творогом и базиликом. Листы лазаньи бланширую в бульоне с водой 1,5 минуты, остужаю, обсушиваю.

На каждый лист выкладываю начинку, сворачиваю рулет, разрезаю пополам. Укладываю в форму, заливаю соусом, накрываю фольгой. Запекаю при 180°C 30 минут.

