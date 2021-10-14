«Нас не должно было быть»: патриарх Кирилл счёл чудом существование России

Россия сумела выйти из перипетий ХХ века только благодаря особому покровительству Богоматери. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя после литургии в честь праздника Покрова Богородицы. Он отметил, что по всем законам страны не должно было быть, пишет «Интерфакс».

Как объяснил патриарх, вначале россияне сами взорвали собственную страну революцией, затем добивали её гражданской войной, потом сопротивлялись «нашествию иноплеменников — тех, что покорили всю Европу». В результате враг был побеждён.

Конечно, велика заслуга военачальников, великую доблесть и самопожертвование явили наши воины и весь народ, но можно ли утверждать, что исключительно собственными силами мы преодолели все страшные перипетии века XX? Если кто и скажет так, я свидетельствую: мы победили, потому что Отечество наше — под Покровом Пречистой Преблагословенной Царицы Небесной, — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что сохранение России в веке XX является самым убедительным доказательством факта заступничества Богоматери, её особой миссии по защите русской земли.

Ранее патриарх Кирилл допустил ошибки и множественные оговорки в ходе проповеди в честь Рождества Пресвятой Богородицы в храме Христа Спасителя. Об этом рассказал бывший протодиакон Андрей Кураев.

Он сообщил, что глава РПЦ перепутал церковные праздники и изначально упомянул о Покрове Пресвятой Богородицы, который отмечают в октябре. Затем патриарх намеревался назвать некоторые исторические события, связанные с Богородицей, и высказался о Куликовской битве, однако, по мнению Кураева, спутал её с Бородинским сражением, в результате которого ни одна из сторон не добилась победы.