Нарушения эпидемиологических норм обнаружены в ряде банков

https://static.news.ru/photo/00cb111a-0e6d-11eb-9259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Формальное отношение к соблюдению мер безопасности в условиях пандемии коронавируса обнаружили сотрудники СМИ при посещении одиннадцати банковских отделений крупных кредитных организаций в центре и на окраинах Москвы.

В частности, выяснилось, что в офисах каждого второго финансового системно значимого учреждения не соблюдают масочно-перчаточный режим сами сотрудники. Всего отмечено семь нарушений в офисах шести кредитных организаций, пишут «Известия».

Отмечается, что часто сотрудники практикуют ношение масок под носом или на подбородке. Измеряют температуру бесконтактным термометром у посетителей только в одном офисе из проверенных. В половине банков посетителей и сотрудников разделили защитными стёклами, при этом там не всегда следят за тем, чтобы клиент находился в офисе в маске.

На запрос издания в кредитных учреждениях заверили, что их офисы работают с учётом строгого соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора, Минздрава и местных органов власти.

Использование перчаток банковскими сотрудниками и другими, работающими с населением, позволяет сохранить кожный покров от раздражающего воздействия при частом применении антисептиков. А для их клиентов эта мера нужна для исключения возможного распространения инфекции, так как далеко не все придерживаются санитарно-гигиенических правил, в том числе при возможном чиханье и кашле, — отметил доцент РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

Некоторые кредитные учреждения открыли горячие линии, которые позволяют передать в финансовую организацию информацию по вопросам соблюдения мер сотрудниками.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус сохраняет свою инфекционность на купюрах дольше, чем на монетах, объяснили в Роспотребнадзоре. По информации Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, на бумажных деньгах попавший от контакта с инфицированным человеком вирус сохраняет свою инфекционность как минимум сутки.