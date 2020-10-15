Роспотребнадзор назвал сроки инфекционности COVID-19 на монетах и купюрах

Коронавирус сохраняет свою инфекционность на купюрах дольше, чем на монетах, объяснили в Роспотребнадзоре.
По информации Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора на бумажных деньгах попавший от контакта с инфицированным человеком вирус сохраняет свою инфекционность как минимум сутки, на металле — как минимум три часа,
За один час количество жизнеспособного вируса на поверхности монет уменьшается в сто раз, в то время как на поверхности денежных купюр — в десять раз, — уточнили в ведомстве.
Исходя из полученных данных, Роспотребнадзор рекомендует после прикосновения к наличным тщательно вымыть руки с мылом или обработать их антисептическим средством. Безналичный расчёт при этом остаётся наиболее безопасным способом совершать покупки.
Как писал NEWS.ru ранее, крупнейшие банки России с марта 2020 года начали масштабную дезинфекцию всех наличных денег, банкоматов, отделений и инкассаторских машин. Купюры не только обрабатывают специальными составами, но и запирают на карантин.
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