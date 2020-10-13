Банки в России рассказали, как дезинфицируют наличные деньги

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Крупнейшие банки России с марта 2020 года начали масштабную дезинфекцию всех наличных денег, банкоматов, отделений и инкассаторских машин. Купюры не только обрабатывают специальными составами, но и запирают на карантин.

Банки в России с весны следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая выпустила призыв к финансовым учреждениям во всём мире усилить меры по борьбе с коронавирусом и очищать банкноты. Поводом для беспокойства было названо то, что коронавирус на бумажных купюрах может сохраняться до месяца, передает РИА Новости.

В Сбербанке заверили, что не только обрабатывают сами купюры, но затем применяют бактерицидные рециркуляторы, чтобы обеззаразить помещение, где очищались деньги. Всем сотрудникам банка, а также инкассаторам измеряют температуру тела при входе в помещение и выходе из него. Антисептиками обрабатываются отделения Сбербанка, а также инкассаторские машины.

В Райффайзенбанке банкоматы обрабатываются каждые два часа. С такой же периодичностью ведётся обработка всех поверхностей, включая дверные ручки. «Абсолют банк» ставит банкноты на карантин, помещая их в специальный раствор на 24 часа или более. Обработке также подвергаются лотки для денег.

В «Ренессанс кредите» деньги находятся на карантине до трёх дней. Другие кредитные организации применяют кварцевание. В Газпромбанке рассказали, что разработали меры профилактики самостоятельно, так как в России на данный момент не разработано никаких требований и регламентов по передержке денег.

Как сообщал NEWS.ru, ВОЗ ещё в марте 2020 года рекомендовала мыть руки после расчётов банкнотами, потому что коронавирусная инфекция передаётся через наличные. Позднее Центробанк зафиксировал увеличение спроса на наличные во время самоизоляции.

Жители России перед введением режима самоизоляции запасались наличными деньгами. Их объём на руках у населения с начала года вырос на 362 млрд рублей.