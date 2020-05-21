Россияне перед самоизоляцией запаслись наличными на 362 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/7db385e2-9afd-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России перед введением режима самоизоляции запасались наличными деньгами. Их объём на руках у населения с начала года вырос на 362 млрд рублей.

Спрос на наличные вырос из-за необходимости покупать товары длительного использования. Чаще всего деньги россияне тратили на гречку, рис, пельмени, сахар, чистящие средства и туалетную бумагу, сообщает газета «Известия». Издание отмечает, что россияне на эти нужды потратили больше всего денег в середине марта.

Эксперты считают, что на рост объёма наличных на руках у людей повлияли закрытие валютных депозитов и введение налога на вклады.

Ранее NEWS.ru сообщал, что всплеск спроса на наличные средства в марте 2020 года экономисты объяснили страхом перед ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса, а также инфляционными ожиданиями вследствие ослабления рубля. Помимо этого, некоторые боялись впоследствии не получить наличные в отделении банка или банкомате.