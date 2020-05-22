ЦБ заявил об увеличении спроса на наличные в период самоизоляции

Центрбанк зафиксировал увеличение спроса на наличные во время самоизоляции, сообщил глава регулятора Эльвира Набиуллина.
По её словам, в первую очередь это связано с желанием граждан запастись деньгами, чтобы совершить опережающие покупки и подготовиться к самоизоляции.
Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было, — отметила она во время онлайн-конференции.
Набиуллина добавила, что в настоящее время темпы прироста наличных начали падать, и это будет происходить постепенно.
Ранее NEWS.ru писал, что что жители России перед введением режима самоизоляции запасались наличными деньгами. Их объём на руках у населения с начала года вырос на 362 млрд рублей.
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