ЦБ заявил об увеличении спроса на наличные в период самоизоляции

https://static.news.ru/photo/1ef94760-51e4-11ea-a9f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Romanchenko/Russian Look

Центрбанк зафиксировал увеличение спроса на наличные во время самоизоляции, сообщил глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По её словам, в первую очередь это связано с желанием граждан запастись деньгами, чтобы совершить опережающие покупки и подготовиться к самоизоляции.

Банки запасались наличными для того, чтобы полностью обеспечить все банкоматы в период такого повышенного спроса. Это действительно было, — отметила она во время онлайн-конференции.

Набиуллина добавила, что в настоящее время темпы прироста наличных начали падать, и это будет происходить постепенно.

Ранее NEWS.ru писал, что что жители России перед введением режима самоизоляции запасались наличными деньгами. Их объём на руках у населения с начала года вырос на 362 млрд рублей.