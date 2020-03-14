https://static.news.ru/photo/496b132c-66d2-11ea-bff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала мыть руки после расчётов банкнотами, потому что коронавирусная инфекция передаётся через наличные.

Вирус проживёт на бумажной банкноте три-четыре дня после контакта с заражённым. Безопасными оказались только бесконтактные платежи.

Оплачивая покупки картой, надо соблюдать меры предосторожности при наборе пин-кодов. <...> В любом случае не забывайте мыть руки и не трогайте грязными руками лицо, — процитировали рекомендации ВОЗ в Роспотребнадзоре.

По информации российского санитарного ведомства, новые банкноты попадают в банки страны только после 14-дневного карантина, исключающего передачу инфекций.

Как писал NEWS.ru, в России число заражённых коронавирусом COVID-19 достигло 63 человек. Более двух третей инфицированных — жители Москвы и Московской области, которые недавно вернулись из-за границы. Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

В мире вирусом заразились более 157 тысяч человек. Десятки стран, включая Россию, США и государства Евросоюза, закрыли границы для иностранцев.