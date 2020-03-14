Вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Андрей Белоусов подготовят доклад о развитии экономики страны на фоне пандемии коронавируса нового типа. Соответствующее распоряжение чиновникам дал глава кабмина Михаил Мишустин.
Доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включённым в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, — приводит слова политика РИА Новости.
Российское правительство подготовит предложения, касающиеся поддержки отраслей, которые могут пострадать из-за ситуации в экономике, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, комплект предложений должен включать меры, которые позволят нивелировать негативное влияние распространения коронавируса на целый ряд отраслей, в числе которых перевозчики, туризм и торговля.
Вспышка COVID-19 началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минфина заявил, что инфляция в России в текущем году будет находиться в пределах целевого показателя Центробанка 4%. Он также отметил, что в 2020 году в ряде регионов фиксируется снижение поступлений налога на прибыль. При этом поступления в НДФЛ увеличились на 6%.