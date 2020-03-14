https://static.news.ru/photo/7161ff68-65cd-11ea-a39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инфляция в России в текущем году будет находиться в пределах целевого показателя Центробанка в 4%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, Минфин выделит из ФНБ около 600 млрд рублей и профинансирует расходные обязательства и сделку Сбербанка. Он подчеркнул, что у властей есть ресурсы для выполнения всех соцобязательств в ближайшую трёхлетку и в более долгосрочный период.

Силуанов также отметил, что в 2020 году в ряде регионов фиксируется снижение поступлений налога на прибыль. При этом поступления в НДФЛ увеличились на 6%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в гораздо большей степени оказывает влияние на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть.