Инфляция в России в текущем году будет находиться в пределах целевого показателя Центробанка в 4%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, Минфин выделит из ФНБ около 600 млрд рублей и профинансирует расходные обязательства и сделку Сбербанка. Он подчеркнул, что у властей есть ресурсы для выполнения всех соцобязательств в ближайшую трёхлетку и в более долгосрочный период.
Силуанов также отметил, что в 2020 году в ряде регионов фиксируется снижение поступлений налога на прибыль. При этом поступления в НДФЛ увеличились на 6%,
Как писал NEWS.ru, ранее Силуанов заявил, что распространение коронавируса COVID-19 в гораздо большей степени оказывает влияние на динамику экономического роста России, чем падение цен на нефть.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен