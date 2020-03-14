https://static.news.ru/photo/0e5bf00c-65cf-11ea-9699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство подготовит предложения, касающиеся поддержки отраслей, которые могут пострадать из-за ситуации в экономике, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, комплект предложений должен включать меры, которые позволят нивелировать негативное влияние распространения коронавируса на целый ряд отраслей, в числе которых перевозчики, туризм и торговля, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минфина заявил, что инфляция в России в текущем году будет находиться в пределах целевого показателя Центробанка 4%. Он также отметил, что в 2020 году в ряде регионов фиксируется снижение поступлений налога на прибыль. При этом поступления в НДФЛ увеличились на 6%

9 марта на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.

Инфекция пришла из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. На сегодняшний день коронавирусом заразились около 145 тысячи человек. Погибли 5,4 тысячи, выздоровели более 72 тысяч.