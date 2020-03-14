Российское правительство подготовит предложения, касающиеся поддержки отраслей, которые могут пострадать из-за ситуации в экономике, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, комплект предложений должен включать меры, которые позволят нивелировать негативное влияние распространения коронавируса на целый ряд отраслей, в числе которых перевозчики, туризм и торговля,
Как писал NEWS.ru, ранее глава Минфина заявил, что инфляция в России в текущем году будет находиться в пределах целевого показателя Центробанка 4%. Он также отметил, что в 2020 году в ряде регионов фиксируется снижение поступлений налога на прибыль. При этом поступления в НДФЛ увеличились на 6%
9 марта на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Вслед за нефтью обвалился и курс рубля.
Инфекция пришла из Центрального Китая, где в декабре 2019 года заболел первый человек, в большинство стран мира. На сегодняшний день коронавирусом заразились около 145 тысячи человек. Погибли 5,4 тысячи, выздоровели более 72 тысяч.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен