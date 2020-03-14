https://static.news.ru/photo/d0638d8a-66c0-11ea-ad98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пациентов с коронавирусом в России увеличилось на четыре за сутки. Официально подтверждены 63 случая заражения COVID-19.

По информации Роспотребнадзора, диагноз поставили трём жителям Московской области и одному — в Тюменской. Специалисты санитарного ведомства заявили, что выявили всех, с кем контактировали заболевшие.

Они посетили Испанию, Италию, Францию и Швейцарию, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, утром 15 марта оперативный штаб кабмина РФ передал, что число пациентов с COVID-19 не увеличилось за ночь. Очагом коронавирусной инфекции в России был и остался Московский регион, где выявлены около двух третей заражённых.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, власти не скрыли ни одного случая инфицирования COVID-19 и сообщают о каждом пациенте.

Распространившаяся из Китая коронавирусная инфекция в марте признана пандемией. Десятки стран, включая Россию, ограничили авиасообщение и закрыли сухопутные границы. Между Украиной и Белоруссией прекратилось движение поездов.

Правительство РФ рекомендовало регионам отменять массовые мероприятия, переводить школьников и студентов на домашнее обучение.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек. Погибли более 5,8 тысячи заразившихся COVID-19, выздоровели почти 78 тысяч.