https://static.news.ru/photo/f48e6bf2-669e-11ea-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новых случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на утро 15 марта не зафиксировано. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что за период медицинского мониторинга в общей сложности зарегистрировано 1953 человека с признаками ОРВИ, которые приехали из-за границы. С тех пор COVID-19 был подтверждён у 59 человек, среди них двое китайцев и один итальянец. Шестеро пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

По данным Роспотребнадзора, трое россиян заразились коронавирусом не за рубежом, а от людей, которые вернулись из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Как писал NEWS.ru, в московской больнице в Коммунарке, оборудованной под стационар для людей с подозрением на вирус, находятся 312 пациентов. Диагноз подтверждён только у 17 из них.