https://static.news.ru/photo/a2ec08c8-6698-11ea-b142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московской больнице в Коммунарке, оборудованной под стационар для людей с подозрением на коронавирус COVID-19, находятся 312 пациентов. Диагноз подтверждён только у 17 из них, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.

Он уточнил, что за последние пару дней выписаны более полусотни человек, у которых были симптомы ОРВИ. У них наличие заболевания не подтвердилось, однако все они положенные 14 дней провели на карантине.

По его словам, выписка пациентов из стационара производится при наличии трёх отрицательных результатов тестов на коронавирус и отсутствии клинических симптомов в течение всего срока карантина.

Проценко подчеркнул, что сейчас в больнице нет ни одного пациента в критическом состоянии.

В целом по России по состоянию на утро 15 марта с подтверждённым диагнозом в лечебных учреждениях находятся 53 человека, в том числе двое граждан Китая и один итальянец.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице из-за коронавируса не планируется закрывать учреждения и организации, а также отказываться от общественного транспорта. Власти, отметил он, делают упор на работу с группами риска — с людьми, которые могут подвергнуться заражению.