В Нальчике наркоманы превратили пустырь, находящийся за зданием Министерства образования и науки, в свой притон.
По словам местного жителя, любители весёлой жизни облюбовали это место и творят, что хотят.
Пространство забросали мусором, а ведь оно могло принести пользу людям, общественности и столице нашей республики, — сообщил он в видеоролике.
Мужчина также призвал наркоманов не разбрасывать шприцы где попало, ведь рядом ходят дети,
Как писал NEWS.ru, в апреле сотрудники полиции бразильского штата Пиауи задержали нескольких торговцев кокаином во время рейда в наркопритоне. Вместе с преступниками силовики отправили за решётку их попугая. Дело в том, что злоумышленники научили птицу предупреждать о приближении полицейских. Когда силовики появились на пороге притона, попугай закричал: «Мама, полиция!»
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