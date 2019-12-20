Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Сеть попало видео, снятое в гей-борделе. По словам автора ролика, происходящее запечатлено в Дагестане, в каком именно городе, не сообщается.

Видео опубликовано в Telegram-канале UnCos. Автор рассказывает, что наткнулся на это заведение случайно, позвонив по номеру из объявления. На кадрах видно, как двое парней в коротких платьях, чёрном и светлом,...