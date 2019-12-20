Фото: Bastiaan Slabbers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Нальчике наркоманы превратили пустырь, находящийся за зданием Министерства образования и науки, в свой притон.

По словам местного жителя, любители весёлой жизни облюбовали это место и творят, что хотят.

Пространство забросали мусором, а ведь оно могло принести пользу людям, общественности и столице нашей республики, — сообщил он в видеоролике.

Мужчина также призвал наркоманов не разбрасывать шприцы где попало, ведь рядом ходят дети, пишет «Регион online».

Как писал NEWS.ru, в апреле сотрудники полиции бразильского штата Пиауи задержали нескольких торговцев кокаином во время рейда в наркопритоне. Вместе с преступниками силовики отправили за решётку их попугая. Дело в том, что злоумышленники научили птицу предупреждать о приближении полицейских. Когда силовики появились на пороге притона, попугай закричал: «Мама, полиция!»

 

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