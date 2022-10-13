Нарколог высказался насчет безопасной дозы алкоголя Нарколог Вдовин: безопасной дозы алкоголя не существует

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Безопасной и допустимой дозы алкоголя не существует, так как этиловый спирт — это яд, который не может быть безвредным, рассказал Lenta.ru психиатр-нарколог Андрей Вдовин. По его словам, этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему. Эксперт уточнил, что адекватное отношение к алкоголю может выражаться только в полном его исключении из жизни.

Допустимая доза алкоголя — это ноль. <...> Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует в принципе, — подчеркнул специалист.

Нарколог уточнил, что степень ущерба, который алкоголь наносит организму, растет вместе с количеством употребляемого спиртного. При этом если даже выпивать немного, но часто, это также приведет к разрушительным последствиям.

Нарколог порекомендовал полностью исключить алкоголь из жизни, однако если все же по каким-то причинам спиртное приходится употреблять, он посоветовал выдерживать большой временной промежуток между употреблением и уменьшать дозы алкоголя.

Врач-нарколог Игорь Куреков ранее рассказал, что распространенное в быту среди россиян мнение о том, что у представительниц женского пола алкоголизм развивается быстрее, чем у мужчин, является мифом. Химическая зависимость от алкоголя прогрессирует одинаково у всех, однако на длительность заболевания могут влиять другие факторы, например состояние центральной нервной системы. При этом как у женщин, так и у мужчин алкоголизм может протекать в одинаково тяжелых фазах.