Нарколог рассказал, почему алкоголь на ночь не спасет от бессонницы Главный нарколог Подмосковья Холдин: употребление алкоголя перед сном нарушает фазы сна

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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин в разговоре с NEWS.ru заявил, что употребление алкогольных напитков перед сном в разы ухудшает его качество, вопреки распространенному мнению о том, что крепкие напитки помогают заснуть. По словам врача, после приема спиртного перед сном человек не восстанавливает свои ресурсы должным образом, поскольку алкоголь влияет на фазы сна. Эксперт также дал советы по улучшению качества сна, которые включают в себя отказ от тонизирующих напитков с наступлением вечера, а также принятие теплой ванны незадолго до сна.

Во время сна, который наступает после приема алкоголя, человек не восстанавливает свои ресурсы, как должен. Утром болит голова, мучает слабость, появляется чувство разбитости. Все это происходит из-за того, что алкоголь влияет на фазы сна, — пояснил нарколог.

Кроме того, как отметил Холдин, алкоголь имеет выраженный мочегонный эффект, что заставляет человека несколько раз просыпаться ночью. Он подчеркнул, что во время сна у выпившего человека снижается тонус мышц языка, мягкого неба, глотки, что сопровождается храпом и синдромом апноэ во сне – временным прекращением дыхания. В результате, от кислородного голодания страдает мозг и сердце, а риск внезапной смерти повышен.

Для улучшения качества сна медик порекомендовал употреблять тонизирующие продукты, такие как кофе, чай, шоколад, в первой половине дня. Врач добавил, что необходимо выработать четкий распорядок дня и режим, поскольку когда человек привыкает ложиться и вставать в одно и то же время, уснуть становится легче. Залогом спокойного сна является теплая ванна за час-полтора до него, а также отказ от телевизора и гаджетов. Подготовиться ко сну поможет и чтение книги, подытожил нарколог.

Для того, чтобы побороть бессонницу, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова ранее порекомендовала сбалансировать питание, исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать никотина и кофеина, постараться избавиться от негативных мыслей и принять прохладный душ непосредственно перед сном.