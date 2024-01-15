Нарколог призвал не бороться с алкоголизмом полумерами Нарколог Шуров заявил о необходимости реальных мер в борьбе с алкоголизмом

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В такие тревожные времена то, что люди хватаются за допинги, является нормальным фактом, однако настало время серьезной работы в профилактике алкоголизма, заявил NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, государство должно регулировать находящиеся в жилых домах алкомаркеты, а при запущенных случаях необходимо обратно возвращать на принудительное лечение.

Должна быть серьезная профилактическая работа. Государство должно регулировать алкомаркеты, которые почти в каждом доме. При запущенных случаях надо обратно возвращать на принудительное лечение, потому что много алкоголиков, ведущих паразитирующий образ жизни и втягивающих других людей в употребление. Наверное, пришло время, когда полумерами нельзя ограничиваться, если мы хотим серьезно помочь с этой проблемой, — сказал Шуров.

Как отметил нарколог, учет людей с диагнозом «алкогольная зависимость» ведется достаточно небрежно, поэтому велика иллюзия, что число пациентов с зависимостями уменьшалось.

Если посмотреть алкоголизм, на учете миллион с небольшим, но постоянный рост процента людей с белыми горячками, делирием, потому что очень дорогая помощь. Если росло число осложнений, то росло число заболеваний. Вопрос к ведению статистики, а на самом деле, по ощущению, никогда серьезных снижений не было, — отметил Шуров.

Результаты исследования, проведенного Росстатом, показали, что число россиян, страдающих от алкогольной зависимости, увеличилось до 54,2 тысячи человек в 2022 году. В сборнике ведомства «Здравоохранение в России — 2023» отмечается, что с 2010 по 2021 год число пациентов с зависимостью от спиртного снижалось. Предполагается, что рост числа алкозависимых связан с геополитическими противостояниями.