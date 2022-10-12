Нарколог опроверг опасность водочных компрессов Нарколог Стеценко: водочные компрессы не повышают концентрацию алкоголя в крови

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Накладывание водочного компресса на уши не приведет к повышению концентрации алкоголя в крови ребенка и развитию у него проблем по части наркологии, сказал в комментарии для «Слова и Дела» врач-нарколог Олег Стеценко. Эксперт уточнил, что спирт не всасывается через кожу. По его словам, врачи не запрещают спиртовые компрессы даже в периоды приема лекарств, при которых потребление алкоголя запрещено.

Наркологические проблемы не разовьются. Спирт не всасывается через кожу, и никакого повышения концентрации алкоголя в крови при таком лечении не может произойти. Различные компрессы допускаются, и даже если мы больным назначаем тетурам, который несовместим с этиловым спиртом, то можно и к стоматологу ходить, и компрессы делать, — заключил врач.

Нарколог уточнил, что эффект от водочного компресса достигается за счет того, что он вызывает раздражение, что провоцирует локальное усиление кровотока, что оказывает согревающий эффект.

Психиатр-нарколог Виталий Холдин ранее рассказал, что на самом деле в составе сигарет нет ни одного вещества, которое имело бы успокоительный эффект. Специалист посоветовал снимать стресс полезными способами, например, занятиями спортом, пешими прогулками, чтением любимых книг и другими приятными занятиями, которые не вредят здоровью, а помогают отвлечься и расслабиться. Если человек не может справиться с проблемой самостоятельно, стоит обратиться в наркодиспансер по месту жительства.