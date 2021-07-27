Нарколог оценил заявление, что малые дозы алкоголя полезны

Сообщение британских учёных о том, что половина бокала вина в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, опроверг доктор медицинских наук и нарколог Юрий Сиволап. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, существует прямая зависимость между потреблением aлкоголя и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, высокая смeртность среди нeпьющих людей связана с иными заболеваниями, при которых противопоказано употребление спиртного.

Здесь нет явной причинно-следственной связи, что алкоголь в малых дозах полезен для здоровья, — сообщил Сиволап.

Исследовали проигнорировали наличие психологических проблем или психических расстройств, сопровождающих злоупотребление алкоголем. Он считает, что алкоголь опасен в любых дозах, так как малое его употребление может со временем привести к увеличению объёмов.