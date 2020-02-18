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Легализация некоторых психоактивных веществ на Западе и формирование толерантного отношения в обществе к запрещённым веществам могут привести к росту в России числа наркозависимых, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По мнению врача, эпизодическое употребление наркотических веществ в сочетании с другими факторами — генетическими, социальными или психологическими — может привести к увеличению числа наркозависимых в стране в 2-3 раза через несколько лет, сообщает ТАСС.

Брюн пояснил, что потребителем наркотиков является даже тот, кто пробовал их единожды. По его мнению, рост числа людей, употребляющих психоактивные вещества от случая к случаю, может быть связан с большим количеством ночных клубов и прочих развлекательных заведений.

Это не постоянное потребление, но количество потребителей, пока не больных, действительно растёт. Это связано с популяризацией, легализацией наркотиков на Западе. И я думаю, что это такое косвенное влияние западной идеологии на нашу ситуацию, — резюмировал Брюн.

Как писал NEWS.ru ранее, на территории России за последнее время выросло количество людей, которые эпизодически употребляют запрещённые вещества и считают, что полностью контролируют своё пристрастие к наркотикам. Данные сведения стали известны после обнародования результатов исследования Института социологии РАН.