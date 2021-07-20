Напавшая на сына Пьехи женщина рассказала о тайных желаниях

Женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребёнка. Видео с высказываниями нападавшей разметила в Instagram мать мальчика Наталья Горчакова.

Прежде стало известно, что в коттеджном посёлке под Петербургом женщина схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю после того, как он якобы карандашом пробил её надувной бассейн.

Бабушку вообще надо было грохнуть, — отметила женщина.

Нападавшая также уточнила, что она «не ударила» ребёнка, «а схватила рукой и швырнула его на пол». Помимо этого, женщина заявила, что её дети «неприкосновенны».

Горчакова уточнила, что бабушка ребёнка попыталась за него заступиться и пострадала от рук нападавшей.

Ранее стало известно, что мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова опубликовала в своём микроблоге видео конфликта, который произошёл после избиения семилетнего сына певца. На кадрах видно, что она пытается образумить соседку. Мать ребёнка несколько раз обращается к женщине со словами «Как вам не стыдно», также она кричит кому-то из домочадцев, чтобы те вызвали скорую и полицию.