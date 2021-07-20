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Напавшая на сына Пьехи женщина рассказала о тайных желаниях

06:38, 21 июля 2021
Стас Пьеха Стас Пьеха Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
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Женщина, избившая семилетнего сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребёнка. Видео с высказываниями нападавшей разметила в Instagram мать мальчика Наталья Горчакова.

Прежде стало известно, что в коттеджном посёлке под Петербургом женщина схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю после того, как он якобы карандашом пробил её надувной бассейн.

Бабушку вообще надо было грохнуть,отметила женщина.

Нападавшая также уточнила, что она «не ударила» ребёнка, «а схватила рукой и швырнула его на пол». Помимо этого, женщина заявила, что её дети «неприкосновенны».

Горчакова уточнила, что бабушка ребёнка попыталась за него заступиться и пострадала от рук нападавшей.

Ранее стало известно, что мать сына Стаса Пьехи Наталья Горчакова опубликовала в своём микроблоге видео конфликта, который произошёл после избиения семилетнего сына певца. На кадрах видно, что она пытается образумить соседку. Мать ребёнка несколько раз обращается к женщине со словами «Как вам не стыдно», также она кричит кому-то из домочадцев, чтобы те вызвали скорую и полицию.

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