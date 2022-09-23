Нам электричество пахать и сеять будет: как в Питере зажглись первые лампы 23 сентября 1873 года в столице Российской империи впервые в мире появилось уличное электроосвещение

Фото: wikipedia.org

Музей фонарей в Санкт-Петербурге

Ночные фонари в населённых пунктах воспринимаются нами сейчас как нечто обыденное и привычное явление. Однако ещё 100 лет назад это считалось техническим прорывом и явным знаком прогресса. Города состязались друг с другом, кто же первым проведёт освещение общественных зданий на центральных площадях. И началось всё со столицы Российской империи, Петербурга, где в 1873 году впервые в мире зажглись два электрических фонаря.

Тёмный город

Темнота была естественным спутником любого европейского города в XVIII веке. И Санкт-Петербург не был исключением. Тем более что город располагался в таком климате, что с наступлением сумерек наступала настоящая тьма. Предвидя всё это, первый российский император Петр I распорядился освещать административные и дворцовые здания.

Первым стал Зимний дворец, а под конец 1723 года в городе уже работали 64 фонарщика, которые обслуживали 595 фонарей. Центр российской столицы стал светлее, но на окраинах, тем более заводских, тьма сгущалась. А там, где тьма, — там преступления, контрабанда, тёмные личности шарят у добропорядочных людей в карманах, а то и насилуют...

Жителям криминального Петербурга XVIII–XIX веков было категорически противопоказано выходить на улицу без личного огнестрела или какого-нибудь холодного оружия. Немногие богатые горожане могли позволить себе личный выезд с охраной, который пресекал любые преступные поползновения.

Поэтому в городе появилось газовое освещение, городские власти ринулись к иностранцам, тряся имперскими ассигнациями. «Сделайте нам светло, потому что это безопасно», — нехитрый девиз общественной безопасности столицы начал масштабно реализовываться с 1820-х годов. В итоге Петербург, а потом наиболее крупные и быстрорастущие города империи озарились светом газовых фонарей. От этого преступность не то чтобы сразу упала, но по крайней мере вечером в центре Москвы или Питера уже не убивали при некоторой оказии, как это бывало ещё в XVIII веке. Криминал уходил на окраины, где тьма и дым от заводов.

Фото: Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС Уличный фонарь на здании Государственного Эрмитажа

Феномен дуги

Когда Пётр I думал о «заведении в России академий наподобие английских», он вряд ли полагал, что уже через 100 лет Петербург станет центром развития одного из самых передовых инженерных направлений — электротехники. И ведь ничто не предвещало. В XVII веке в этой области полностью господствовали англичане и немцы. В 1663 году Отто фон Герике создал электростатическую машину. Френсис Хоксби в 1706 году построит стеклянную электрическую машину и будет наблюдать феномен электрических разрядов.

Но в 1802 году российский учёный Василий Петров, построив большую гальваническую батарею, будет наблюдать, а потом опишет феномен электрической дуги. И понеслось. К середине XIX века по разнообразию поданных патентов на всевозможные электроприборы и устройства Российская империя уступала только США и Британии.

В будущем дело дошло до того, что основатель концерна Siemens Карл фон Сименс стал подданным империи и получил российское дворянство. А трёхфазную систему переменного тока, которая является общемировым стандартом, спроектировал и реализовал Михаил Доливо-Добровольский в 1890 году.

Но в середине XIX века у властей Петербурга была другая проблема. Газовые компании, став монополистами на рынке городского освещения, взвинчивали цены. Практически все они были иностранцами. И если в начале века это имело смысл — в России была слабая техническая база, было мало высококвалифицированных рабочих и инженеров, — то после антикрепостнических реформ экономика рванула вверх.

В начале 1850-х годов промышленное производство империи оценивалось в сумму 46 млн рублей. Россия была аграрной страной с непомерно раздутым военным аппаратом. Но уже к 1880 году промышленная продукция империи превышала сумму в 600 млн рулей. Появилась возможность внедрять технические новинки, как иностранные, так и отечественные.

Вытеснение газа

В 1872 году изобретатель современной лампы накаливания (та самая, знакомая всем лампочка с вольфрамовой нитью) Александр Лодыгин патентует электрическую лампу. Горит она менее часа, это довольно дорогая в производстве «игрушка», но у неё есть одно преимущество — угольная нить. Не нужен керосин, системы его хранения и транспортировки, опасность обращения резко снижается — значит, можно использовать в фонарном деле необученных работников.

И 23 сентября 1873 года на Одесской улице в Песках был зажжён первый электрический фонарь. Как оказалось, не только в России, а в мире.

Фото: Владимир Вдовин/РИА Новости Подлинный экземпляр электрической лампы накаливания А. Лодыгина из коллекции Политехнического музея

Рекламная компания этого «опыта» была впечатляющей. Неподалеку от Смольного посмотреть на это чудо инженерной мысли собралась большая толпа зевак. В двух фонарях уличного освещения керосиновые лампы были заменены на электрические. Как сообщали газеты того времени, чтобы убедиться в преимуществах электрического освещения, петербуржцы подходили к фонарю Лодыгина с газетой — они сравнивали, где удобнее читать: под «газом» или «электричеством».

Победа электрического фонаря была полнейшей. Но была одна проблема. Горел фонарь хоть и ярко, но недолго. Поэтому, несмотря на то что ряд модных петербургских магазинов стали использовать «электрический свет», в массы лампочка Лодыгина не пошла. Вместо неё стали использовать электрическую свечу (так тогда называли лампы) Павла Яблочкова. Она горела уже больше, чем предшественница, — примерно два часа.

Яблочков был близким другом Лодыгина, и последний после возвращения в 1878 году в Петербург из народнической колонии под Туапсе устроился к первому на завод.

Однако первые опыты с фонарями и освещением частных магазинов, даже с лампочкой Яблочкова, прорывом не стали. Дело в том, что городские власти умудрились за несколько лет до этого заключить контракт на освещение общественного пространства и присутственных мест с газовыми монополиями. Производителям электрических приборов просто негде было развернуться — частных заказчиков мало из-за бедности основной массы горожан, а государственные ведомства освещались керосином.

Фото: wikipedia.org Санкт-Петербург, Одесская улица. Одна из мемориальных табличек

Но в контракте оказалась лазейка — там были указаны здания, мосты и площади, построенные на момент его подписания. Новые сооружения выпадали из-под его действия. Одним из них оказался Литейный мост. Именно его городские власти решили осветить электрическим светом.

В 1879 году впервые в России, Европе и мире появилось городское освещение мостового сооружения. Использовались свечи Яблочкова, а для электроснабжения концерн Siemens построил электростанцию постоянного тока.

Городские власти не смогли устоять перед таким успехом. И начиная с 1880 года электрическое освещение городских улиц и кварталов начинает быстро вытеснять газовое. К началу Первой мировой войны Российская империя оказалась в авангарде уличного освещения и общественного электричества. Эстафету с успехом подхватил СССР, который довёл электрическую сеть буквально до каждой, самой удаленной точки страны.