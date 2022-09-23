Ночные фонари в населённых пунктах воспринимаются нами сейчас как нечто обыденное и привычное явление. Однако ещё 100 лет назад это считалось техническим прорывом и явным знаком прогресса. Города состязались друг с другом, кто же первым проведёт освещение общественных зданий на центральных площадях. И началось всё со столицы Российской империи, Петербурга, где в 1873 году впервые в мире зажглись два электрических фонаря.
Тёмный город
Темнота была естественным спутником любого европейского города в XVIII веке. И Санкт-Петербург не был исключением. Тем более что город располагался в таком климате, что с наступлением сумерек наступала настоящая тьма. Предвидя всё это, первый российский император Петр I распорядился освещать административные и дворцовые здания.
Первым стал Зимний дворец, а под конец 1723 года в городе уже работали 64 фонарщика, которые обслуживали 595 фонарей. Центр российской столицы стал светлее, но на окраинах, тем более заводских, тьма сгущалась. А там, где тьма, — там преступления, контрабанда, тёмные личности шарят у добропорядочных людей в карманах, а то и насилуют...
Жителям криминального Петербурга XVIII–XIX веков было категорически противопоказано выходить на улицу без личного огнестрела или какого-нибудь холодного оружия. Немногие богатые горожане могли позволить себе личный выезд с охраной, который пресекал любые преступные поползновения.
Поэтому в городе появилось газовое освещение, городские власти ринулись к иностранцам, тряся имперскими ассигнациями. «Сделайте нам светло, потому что это безопасно», — нехитрый девиз общественной безопасности столицы начал масштабно реализовываться с 1820-х годов. В итоге Петербург, а потом наиболее крупные и быстрорастущие города империи озарились светом газовых фонарей. От этого преступность не то чтобы сразу упала, но по крайней мере вечером в центре Москвы или Питера уже не убивали при некоторой оказии, как это бывало ещё в XVIII веке. Криминал уходил на окраины, где тьма и дым от заводов.
Феномен дуги
Когда Пётр I думал о «заведении в России академий наподобие английских», он вряд ли полагал, что уже через 100 лет Петербург станет центром развития одного из самых передовых инженерных направлений — электротехники. И ведь ничто не предвещало. В XVII веке в этой области полностью господствовали англичане и немцы. В 1663 году Отто фон Герике создал электростатическую машину. Френсис Хоксби в 1706 году построит стеклянную электрическую машину и будет наблюдать феномен электрических разрядов.
Но в 1802 году российский учёный Василий Петров, построив большую гальваническую батарею, будет наблюдать, а потом опишет феномен электрической дуги. И понеслось. К середине XIX века по разнообразию поданных патентов на всевозможные электроприборы и устройства Российская империя уступала только США и Британии.
В будущем дело дошло до того, что основатель концерна Siemens Карл фон Сименс стал подданным империи и получил российское дворянство. А трёхфазную систему переменного тока, которая является общемировым стандартом, спроектировал и реализовал Михаил Доливо-Добровольский в 1890 году.
Но в середине XIX века у властей Петербурга была другая проблема. Газовые компании, став монополистами на рынке городского освещения, взвинчивали цены. Практически все они были иностранцами. И если в начале века это имело смысл — в России была слабая техническая база, было мало высококвалифицированных рабочих и инженеров, — то после антикрепостнических реформ экономика рванула вверх.
В начале 1850-х годов промышленное производство империи оценивалось в сумму 46 млн рублей. Россия была аграрной страной с непомерно раздутым военным аппаратом. Но уже к 1880 году промышленная продукция империи превышала сумму в 600 млн рулей. Появилась возможность внедрять технические новинки, как иностранные, так и отечественные.
Вытеснение газа
В 1872 году изобретатель современной лампы накаливания (та самая, знакомая всем лампочка с вольфрамовой нитью) Александр Лодыгин патентует электрическую лампу. Горит она менее часа, это довольно дорогая в производстве «игрушка», но у неё есть одно преимущество — угольная нить. Не нужен керосин, системы его хранения и транспортировки, опасность обращения резко снижается — значит, можно использовать в фонарном деле необученных работников.
И 23 сентября 1873 года на Одесской улице в Песках был зажжён первый электрический фонарь. Как оказалось, не только в России, а в мире.
Рекламная компания этого «опыта» была впечатляющей. Неподалеку от Смольного посмотреть на это чудо инженерной мысли собралась большая толпа зевак. В двух фонарях уличного освещения керосиновые лампы были заменены на электрические. Как сообщали газеты того времени, чтобы убедиться в преимуществах электрического освещения, петербуржцы подходили к фонарю Лодыгина с газетой — они сравнивали, где удобнее читать: под «газом» или «электричеством».
Победа электрического фонаря была полнейшей. Но была одна проблема. Горел фонарь хоть и ярко, но недолго. Поэтому, несмотря на то что ряд модных петербургских магазинов стали использовать «электрический свет», в массы лампочка Лодыгина не пошла. Вместо неё стали использовать электрическую свечу (так тогда называли лампы) Павла Яблочкова. Она горела уже больше, чем предшественница, — примерно два часа.
Яблочков был близким другом Лодыгина, и последний после возвращения в 1878 году в Петербург из народнической колонии под Туапсе устроился к первому на завод.
Однако первые опыты с фонарями и освещением частных магазинов, даже с лампочкой Яблочкова, прорывом не стали. Дело в том, что городские власти умудрились за несколько лет до этого заключить контракт на освещение общественного пространства и присутственных мест с газовыми монополиями. Производителям электрических приборов просто негде было развернуться — частных заказчиков мало из-за бедности основной массы горожан, а государственные ведомства освещались керосином.
Но в контракте оказалась лазейка — там были указаны здания, мосты и площади, построенные на момент его подписания. Новые сооружения выпадали из-под его действия. Одним из них оказался Литейный мост. Именно его городские власти решили осветить электрическим светом.
В 1879 году впервые в России, Европе и мире появилось городское освещение мостового сооружения. Использовались свечи Яблочкова, а для электроснабжения концерн Siemens построил электростанцию постоянного тока.
Городские власти не смогли устоять перед таким успехом. И начиная с 1880 года электрическое освещение городских улиц и кварталов начинает быстро вытеснять газовое. К началу Первой мировой войны Российская империя оказалась в авангарде уличного освещения и общественного электричества. Эстафету с успехом подхватил СССР, который довёл электрическую сеть буквально до каждой, самой удаленной точки страны.