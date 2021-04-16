Налог на недвижимость увеличат в России

https://static.news.ru/photo/033cab63-e5ee-467a-a3df-3433119e94a2_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Неминуемое увеличение стоимости жилья в России повлечёт за собой и повышение налогов на недвижимость. Переоценку кадастровой стоимость производят после увеличения реальной рыночной цены на жильё, объяснил общественный уполномоченный в Москве по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков.

В беседе с РИА Недвижимость он отметил, что размер налога зависит от кадастровой стоимости недвижимости. В столице, Санкт-Петербурге и Севастополе переоценка делается раз в два года. Все остальные регионы проводят её раз в три года.

Государство иногда назначает внеплановую кадастровую оценку, если индекс рынка недвижимости претерпит в этот период колебания выше или ниже более чем на 30%, объяснил эксперт.

Например, в Москве кадастровая оценка проведена по состоянию на 1 января 2020 года. Но мэр Москвы не утвердил её результаты, чтобы не поднялся налог на недвижимость для бизнеса, — рассказал Кулаков.

Он добавил, что в этом году оценка тоже была проведена, но её утверждение будет зависеть от состояния экономики города.

Если новый вариант примут, то уже с 2022 года налог повысят.

Ранее NEWS.ru писал, что Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект, позволяющий упростить оформление налоговых вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке.