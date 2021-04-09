В России упростят получение налогового вычета по ипотеке

https://static.news.ru/photo/0fa1f02e-9b20-11eb-a77a-96000091f725_660.jpgФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект, позволяющий упростить оформление налоговых вычетов на покупку жилья и погашение процентов по ипотеке. Поправки, которые также касаются инвестиционных вычетов по операциям на индивидуальном инвестиционном счёте, сенаторы обсудят на пленарном заседании 14 апреля.
Люди смогут взаимодействовать с налоговыми органами с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Они смогут подать заявление о получении вычетов и не предоставлять никаких подтверждающих документов, — отмечает «Парламентская газета».
После принятия предложенных правительством РФ поправок россияне избавятся от необходимости заполнять налоговую декларацию по НДФЛ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что большинство семей, взявших в своё время ипотеку, при первой же возможности стараются как можно скорее выплатить банку долг. Однако далеко не все это делают правильно, утверждают специалисты. Сначала усилия следует направить на то, чтобы уменьшить размер платежей, только потом нужно уделить внимание сроку кредита, посоветовала замруководителя ипотечного департамента риелторской компании Татьяна Решетникова.