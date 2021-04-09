В России упростят получение налогового вычета по ипотеке

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Польша активно демонстрирует негативную позицию в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Но, как убеждён политолог Анатолий Вассерман, страна в итоге сама столкнётся с большими проблемами из-за такого отношения.

Газопровод находится на финальном этапе прокладки труб — в этой связи активизировались противники проекта, основным из которых являются США. Американцы вновь заявляют о возможности ужесточения санкций в отношении участников проекта,...