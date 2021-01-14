Наличие визы Южного Судана у Варламова озадачило посла страны в РФ

https://static.news.ru/photo/b881602c-565f-11eb-a0e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Российский блогер Илья Варламов, а также основатель информационного портала «Медиазона» Пётр Верзилов, ранее задержанные в Южном Судане в городе Капоэта, перед визитом в африканскую страну не обращались за визами в московскую дипмиссию, что необходимо делать всем туристам из РФ, рассказал журналистам посол Южного Судана в РФ Чол Тонг Маяй Джанг.

Он добавил, что сейчас путешественников отпустили. Джанг напомнил, что получить разрешительный документ нужно в посольстве Южного Судана в РФ, а также за информацию о регионе, куда они хотят отправиться.

Их освободили вчера после того, как правительство в Джубе узнало об их задержании и попросило органы безопасности освободить их. Их отпустили на свободу и разместили в отеле. <...> Они (Варламов и спутники. — NEWS.ru) не обращались за визой в посольство [Южного Судана], интересно, где они получили визу, — цитирует дипломата РИА Новости.

Варламов, его жена, Верзилов и ещё несколько человек были задержаны в городе Капоэта в Южном Судане 13 января. По словам блогера, они приехали в местный аэропорт, чтобы полететь в столицу — Джубу. Однако в ходе досмотра у группы обнаружился пульт от дрона, которого к тому моменту у путешествующих уже не было, так как устройство ещё раньше изъяли в аэропорту города Энтеббе в Уганде. Он также рассказал, что военные попытались забрать у них телефоны, но те гаджеты не отдали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Илья Варламов, издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов и другие россияне, задержанные 13 января в Южном Судане, остаются на территории страны, рассказали в посольстве России в Уганде. Россияне планируют вернуться в Москву 15 января.