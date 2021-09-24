Найдены останки членов экипажа разбившегося Ан-26

Специалисты нашли останки членов экипажа Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае. Будет проведена генетическая экспертиза для установления личности каждого из находившихся на борту самолёта. Следственный комитет России предоставил видео с места проведения работ.

На кадрах видно, что специалисты исследуют лежащие на земле обрывки ткани и другие вещи. В настоящее время ведётся поиск бортового самописца (чёрного ящика) с записями внутрикабинных переговоров членов экипажа. Эти данные помогут установить все обстоятельства произошедшего. Ранее были обнаружены другие самописцы, устройства повреждены, но информацию с них расшифровать можно.

В ходе осмотра обнаружены останки погибших членов экипажа, которые будут направлены в экспертные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз, — говорится в сообщении.

Работы на месте трагедии продолжаются. Специалисты проводят дальнейшие поиски и выясняют все подробности крушения.

Самолёт Ан-26 пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. Судно принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Компания является официальным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения лётных проверок наземных средств связи. Самолёт эксплуатируется с августа 1979 года. На борту находились шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло технический полёт. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что обломки пропавшего самолёта Ан-26 найдены под Хабаровском. В дирекции заповедников края также подтвердили эту информацию.