Нагрузка на петербургские больницы удвоилась после майских праздников

https://static.news.ru/photo/75655e0e-9f73-11ea-84a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных COVID-19 после майских праздников.

Как сообщил «Интерфаксу» первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана, в городе развёрнуто 11,5 тысячи коек под коронавирусную инфекцию в 21 стационаре, практически все они работают при максимальной нагрузке.

Сейчас мы имеем пик после майских праздников, после 1 и 9 мая, потому что 10–15 дней прошло после того как люди стали массово выходить на улицы, встречаться, и мы именно с этим связываем этот пиковый подъём, — цитирует его агентство.

По его словам, две недели назад в Санкт-Петербурге средняя госпитализация в сутки составляла 200–300 человек, сейчас врачи стабильно госпитализируют 650–670 человек. При этом ежедневно из больниц выписываются домой примерно 650 человек. Все они либо выздоровевшие, либо те, кто может лечиться дома.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге скончалась заведующая кардиологическим отделением 26-й больницы Галина Литвинова. Предполагается, что причиной смерти мог стать коронавирус.