В Петербурге скончалась заведующая кардиологическим отделением больницы

В Санкт-Петербурге скончалась заведующая кардиологическим отделением 26-й больницы Галина Литвинова. Предполагается, что причиной смерти мог стать коронавирус.
Информация о смерти врача появилась на странице медучреждения в соцсетях. Её подтвердили в комитете по здравоохранению Смольного, однако причины летального исхода не уточнили.
Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что Литвинова пользовалась огромным уважением коллег и пациентов. Он также выразил соболезнования родным врача.
В список памяти медицинских работников, погибших во время пандемии коронавируса, включены 20 петербургских врачей. Имя Литвиновой туда пока не внесено,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве несколько медиков стали жертвами COVID-19 Об этом заявил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. При этом он отметил, что число заразившихся медработников пока точно неизвестно.
В России, согласно последним данным, выявлено 335,8 тысячи случаев заражения. Более 107 тысяч человек выздоровели, свыше 3,3 тысячи умерли. В Москве 161,3 тысячи заболевших, 47,4 тысячи выздоровели, 1,9 тысячи скончались.
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