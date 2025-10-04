Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 18:14

Надоело, что все скользит по столу и разъезжается по дому? Решаем проблему за 5 минут с помощью обычных резинок: гениальный лайфхак

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многим знакома ситуация, когда разделочная доска неумолимо скользит по столешнице, коврик в ванной постоянно съезжает, а подставка под горячее норовит убежать в самый неподходящий момент. Такие бытовые мелочи запросто могут серьезно испортить настроение.

Оказывается, решить проблему можно без специальных ковриков и приспособлений. Обычные канцелярские резинки, которые есть почти в каждом доме, помогут зафиксировать любые скользящие предметы.

Наденьте их поперек нижней стороны разделочной доски — и она перестанет скользить даже при активной нарезке. Или свяжите несколько резинок в петлю и проденьте под коврик — и он больше не будет ездить.

Также вы можете надеть резинки на ножки подставок и табуреток — и они надежно зафиксируются. А если обмотать телефон резинками крест-накрест, он не будет скользить по поверхности.

Ранее сообщалось, что, если блендер стал работать вяло, оставляет крупные кусочки или хуже измельчает суп-пюре и соусы, не спешите менять прибор. В большинстве случаев дело в притупившихся лезвиях — вернуть их режущую способность можно быстро, дешево и безопасно.

лайфхаки
советы
резинки
быт
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уход в монастырь, молодой муж, мнение об СВО: где сейчас Ирина Гринева
Протесты в Тбилиси привели к неприятным последствиям
В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов
Стали известны предварительные итоги выборов в Чехии
Мощный снегопад обрушился на российский регион в начале октября
«Реальный психоз»: финский депутат раскритиковал антироссийскую истерию ЕС
TikTok начал банить комментарии из-за необычного смайлика
«Я не потерплю задержки»: Трамп поставил ХАМАС предельно четкий ультиматум
«Требуются доработки»: Гладков пообещал улучшить работу аварийных бригад
Набиев назвал Чемпионат мира U-20 важным событием для Азербайджана
В Тбилиси полиция начала разгонять митингующих водометами
Названа частая проблема, из-за которой растет популярность маммопластики
Власти Китая начали борьбу с унынием
Додик попросил Путина помнить о Балканах на переговорах с Трампом
В США назвали «злейшего врага» ВСУ в Донбассе
Как правильно подготовить снасти к зимнему хранению — советы рыбаку
Протестующие пошли на штурм президентского дворца в Тбилиси
Известная украинская олимпийская чемпионка отказалась от дома в США
Нейрохирург рассказал о невиданных прежде травмах на СВО
Поддержавший Россию норвежский лыжник высказался о бойкоте Олимпиады-2026
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.