Надоело, что все скользит по столу и разъезжается по дому? Решаем проблему за 5 минут с помощью обычных резинок: гениальный лайфхак

Многим знакома ситуация, когда разделочная доска неумолимо скользит по столешнице, коврик в ванной постоянно съезжает, а подставка под горячее норовит убежать в самый неподходящий момент. Такие бытовые мелочи запросто могут серьезно испортить настроение.
Оказывается, решить проблему можно без специальных ковриков и приспособлений. Обычные канцелярские резинки, которые есть почти в каждом доме, помогут зафиксировать любые скользящие предметы.
Наденьте их поперек нижней стороны разделочной доски — и она перестанет скользить даже при активной нарезке. Или свяжите несколько резинок в петлю и проденьте под коврик — и он больше не будет ездить.
Также вы можете надеть резинки на ножки подставок и табуреток — и они надежно зафиксируются. А если обмотать телефон резинками крест-накрест, он не будет скользить по поверхности.
Ранее сообщалось, что, если блендер стал работать вяло, оставляет крупные кусочки или хуже измельчает суп-пюре и соусы, не спешите менять прибор. В большинстве случаев дело в притупившихся лезвиях — вернуть их режущую способность можно быстро, дешево и безопасно.