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15 июля 2026 в 09:00

Надоели салаты и рулеты с крабовыми палочками: закуска с помидорами — новый фаворит, разлетается за минуты

Фото: D-NEWS.ru
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Закусочные помидоры намного интереснее скучных крабовых салатов или рулетов из лаваша, потому что свежий томат дает сочность, а начинка из крабовых палочек, вареных яиц и сыра с чесноком создает нежный, пикантный и гармоничный букет.

Для начинки возьмите 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, соль и 8 некрупных, но плотных помидоров. Крабовые палочки, яйца и сыр натрите на крупной терке, смешайте с пропущенным через пресс чесноком, майонезом и солью до однородности. У помидоров срежьте верхушки с плодоножкой, чайной ложкой извлеките мякоть с семенами, чтобы получились чашечки, наполните их крабовой смесью с горкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова неоднократно готовила закусочные помидоры. Они никогда не остаются на столе после ужина или застолья. Совет: перед подачей обязательно охладите закуску в холодильнике — так начинка пропитается томатным соком, а все вкусы соединятся.

Ранее стало известно, как приготовить закуску «Тещин язык» из кабачков.

Проверено редакцией
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