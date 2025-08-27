День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:10

Надоели обычные сырники? Эти булочки станут новым хитом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булочки с творожной начинкой — прекрасный пример того, как полезный десерт может быть невероятно вкусным. Эти булочки готовятся из простых ингредиентов, но получаются нежными, сочными и идеально подходят для правильного перекуса. Всего 191 ккал на 100 граммов — и вы получаете сбалансированное лакомство с высоким содержанием белка.

Для теста смешивают 100 г творога 9%, 100 г цельнозерновой муки, 1 яйцо, 1/3 ч. л. соды и подсластитель по вкусу. Тесто убирают в холодильник на 20 минут. Для начинки соединяют 100 г мягкого творога, 20 г семечек и подсластитель. Тесто раскатывают, распределяют начинку, сворачивают рулетом и нарезают на порционные булочки. Выпекают 25 минут при 190°C до золотистого цвета.

Готовые булочки поражают нежностью теста и сочной творожной начинкой. Цельнозерновая мука придает выпечке приятную текстуру и делает ее более полезной. Семечки в начинке добавляют хруст и обогащают вкус.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
выпечка
творог
рецепты
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
