27 августа 2025 в 10:35

Секрет творога в правильном сочетании — вот как раскрыть его пользу

Творог — ценный источник белка и кальция, но его питательные свойства можно усилить правильными сочетаниями. Многие употребляют этот продукт неправильно, снижая его усвояемость и биологическую ценность. Грамотные комбинации не только улучшают метаболизм, но и превращают простой творог в полноценный прием пищи.

Оптимальные сочетания: с жирами (сметана, авокадо, орехи) для усвоения жирорастворимых витаминов; с витамином С (ягоды, цитрусы, киви) для улучшения усвоения кальция; с зеленью и овощами для ощелачивания организма; с медом или сиропом топинамбура вместо сахара. Избегайте сочетания с крахмалами и сахаром — они нарушают кислотно-щелочной баланс и мешают усвоению кальция.

Для лучшего усвоения творог рекомендуется употреблять в первой половине дня, добавляя 1–2 ч. л. льняного или оливкового масла.

Ранее ученые обнаружили, что обычный продукт с полки любого супермаркета может стать союзником в профилактике онкологических заболеваний. Речь идет о знакомой всем брокколи, которая содержит уникальные противораковые компоненты.

