Надоели бутерброды? Мешаем творог с зеленью и чесноком, заворачиваем в лаваш — и через 10 минут на столе сочная и хрустящая закуска

Лаваш можно свернуть рулетом и нарезать на порционные кусочки — получится отличная закуска для пикника. Или подать целиком, как горячий сэндвич. Он не разваливается, не течет, удобно брать с собой. Идеально для работы, школы или поездки.
Что понадобится
2 листа тонкого лаваша, 200 г творога (жирного, не сухого), 1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки (по желанию).
Как я готовлю
Творог разминаю вилкой. Зелень мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс. Смешиваю с творогом, солю, перчу.
Лаваш разрезаю на 2-3 части (в зависимости от размера). На каждую часть выкладываю творожную начинку, распределяю по всей поверхности. Сворачиваю плотным рулетом.
Обжариваю на сухой сковороде до золотистых пятен с обеих сторон (можно слегка смазать маслом для хруста). Разрезаю на порционные кусочки.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Честно, я думал, что творог в лаваше будет сухим. Но добавил в начинку ложку сметаны — стало нежно и сочно. Лаваш обжаривал на сухой сковороде — хрустит как чипсы. Советую не жалеть зелени — она дает свежесть. Чеснок лучше не давить, а мелко рубить ножом — так аромат раскрывается мягче.