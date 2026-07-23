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23 июля 2026 в 07:06

Надоели бутерброды? Мешаем творог с зеленью и чесноком, заворачиваем в лаваш — и через 10 минут на столе сочная и хрустящая закуска

Фото: D-NEWS.ru
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Лаваш можно свернуть рулетом и нарезать на порционные кусочки — получится отличная закуска для пикника. Или подать целиком, как горячий сэндвич. Он не разваливается, не течет, удобно брать с собой. Идеально для работы, школы или поездки.

Что понадобится

2 листа тонкого лаваша, 200 г творога (жирного, не сухого), 1 пучок зелени (укроп, петрушка, зеленый лук), 2 зубчика чеснока, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки (по желанию).

Как я готовлю

Творог разминаю вилкой. Зелень мелко рублю, чеснок пропускаю через пресс. Смешиваю с творогом, солю, перчу.

Лаваш разрезаю на 2-3 части (в зависимости от размера). На каждую часть выкладываю творожную начинку, распределяю по всей поверхности. Сворачиваю плотным рулетом.

Обжариваю на сухой сковороде до золотистых пятен с обеих сторон (можно слегка смазать маслом для хруста). Разрезаю на порционные кусочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я думал, что творог в лаваше будет сухим. Но добавил в начинку ложку сметаны — стало нежно и сочно. Лаваш обжаривал на сухой сковороде — хрустит как чипсы. Советую не жалеть зелени — она дает свежесть. Чеснок лучше не давить, а мелко рубить ножом — так аромат раскрывается мягче.

Проверено редакцией
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