Надоела куриная грудка на пару? Измельчаю ее с вареной морковью и яйцом — получается нежный диетический паштет

Главный страх при готовке куриной грудки — получить сухую безвкусную массу. Этот рецепт решает проблему гениально: грудка варится вместе с морковью, которая отдает сладость. В итоге паштет получается нежным, сочным и содержит всего 107 ккал на 100 граммов.

Куриную грудку (600–700 г) и очищенную морковь (2-3 крупные штуки), разрезанную на несколько частей, кладу в кастрюлю. Заливаю холодной водой так, чтобы она едва покрывала продукты. Добавляю 1–1,5 чайные ложки соли и по желанию несколько горошин перца. Довожу до кипения, снимаю пену, убавляю огонь и варю при слабом кипении 30 минут. За 5–10 минут до конца варки добавляю 2-3 лавровых листа для аромата. Выключаю огонь и оставляю кастрюлю остывать, не сливая бульон, — так мясо и морковь останутся сочными. Пока варится основа, мелко-мелко режу одну маленькую луковицу и заливаю ее 3-4% яблочным уксусом, чтобы ушла горечь, оставляю мариноваться. Когда курица с морковью остынут, вынимаю их из бульона. Мясо отделяю от костей и кожицы.

Морковь и куриное филе пропускаю через мясорубку с крупной решеткой. В полученную массу натираю на крупной терке 3 предварительно сваренных вкрутую яйца. Мелко рублю пучок свежего укропа. С маринованного лука сливаю весь уксус. Соединяю в большой миске фарш из курицы и моркови, тертые яйца, укроп и лук. Тщательно перемешиваю. Пробую на соль, добавляю молотый черный перец по вкусу. Если масса кажется суховатой (что бывает редко, так как морковь сочная), можно добавить пару ложек бульона, в котором варилась курица, или ложку сметаны/натурального йогурта. Паштет готов. Храню в холодильнике в закрытом контейнере 3-4 дня.

