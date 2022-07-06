«Надо песни петь»: охотовед объяснил, как защититься от медведя Охотовед Кузенков: отпугнуть медведя можно громкими звуками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отпугнуть медведя можно громкими звуками, поэтому в лесу стоит погромче разговаривать и петь песни, сообщил охотовед, эксперт Госдумы РФ по вопросам охотхозяйственной деятельности, экологии и охраны природы Валерий Кузенков. В разговоре с «ФедералПресс» он предупредил, что у бурого медведя сейчас идёт гон, самцы ищут самок и становятся агрессивнее.

У таких животных генетически заложен страх перед человеком, поэтому, если идёте по лесу, надо песни петь, покрикивать время от времени, переговариваться погромче. Если зверь слышит человека, он в первую очередь постарается отойти, — сказал Кузенков.

Он добавил, что избежать нападения скорее всего не выйдет, если наткнуться на самку с медвежатами. При этом обычно медведи заявляют о себе рявканьем, его можно услышать и вовремя уйти.

Про то, как защититься от дикого медведя в лесу, ранее рассказал известный дрессировщик Эдгард Запашный. Он посоветовал специальные газовые баллоны против диких зверей, у которых струя до пяти метров. Также есть специальные сигнальные шумовые баллоны, которые издают резкий, громкий звук.

Дрессировщик отметил, что медведи в России есть практически везде. Если они уже имели возможность напасть на человека, наверняка сделают это снова, считает Запашный.