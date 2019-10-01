https://static.news.ru/photo/eddfcdb0-e425-11e9-87f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Приморский национальный парк «Земля леопарда» присоединился к флешмобу «найди леопарда» и выложил собственный снимок животного, которое спряталось среди деревьев. Пользователи Сети в последние дни ищут этого зверя на кадре, опубликованном в Twitter.

Пока весь мир разыскивает леопарда на нашумевшем фото, мы решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи. А на самом деле — в разы лучше! Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти, — пишет национальный парк в Facebook.

Снимок из Twitter, о котором идёт речь, обладательнице аккаунта Bella Lack прислали знакомые. Фото буквально свело с ума её подписчиков. Оказалось, что зверь замаскировался среди камней в небольшой яме — по левую сторону.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo — Bella Lack (@BellaLack) 27 сентября 2019 г.

«Земля леопарда» — место обитания самой редкой крупной кошки в мире — дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живёт в нацпарке. В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котёнка.