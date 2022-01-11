Начальник СИЗО «Лефортово» ушёл в отставку

Начальник СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин ушёл в отставку. Рапорт был подан в декабре. Об этом сообщил телеканалу RTVI рассказал источник в самом изоляторе, добавив, что врио начальника занял экс-сотрудник ФСБ. Информацию подтвердили ещё два собеседника в правоохранительных органах.

В декабре 2021 года в руководстве ФСИН подписали рапорт Ромашина об отставке, — сообщил источник в изоляторе.

Он не уточнил, был ли это уходящий директор ФСИН Александр Калашников или его преемник. Кто в дальнейшем займёт должность начальника «Лефортово», решит директор ФСИН.

По словам источника, место Ромашина уже занимает временно исполняющий обязанности начальника СИЗО Михаил Cвинолуп. Он пришёл на службу в СИЗО из следственного управления ФCБ, где занимался расследованием дел о шпионаже и госизмене. В частности, Cвинолуп руководил следствием по делу о госизмене сотрудников Центра информационной безопасности ФCБ.

Ранее основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин прокомментировал отставку замдиректора ФСИН Анатолия Якунина. Правозащитник убеждён, что именно генерал Якунин запрашивал видеоматериалы у проекта Gulagu.net и координировал работу по раскрытию данных, связанных с пытками в тюремной больнице в Саратовской области.