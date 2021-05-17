И мемы стали правдой: СК создаёт «коронавирусную полицию»

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал о новом отделе в ведомстве, который расследует преступления связанные с коронавирусом, фактически, это «коронавирусная полиция» о которой так часто шутили в начале пандемии и карантина. По словам силовика, структура в руководимом им ведомстве уже ведёт почти 60 уголовных дел. Член профсоюза правоохранительных и силовых структур адвокат Ольга Халикова рассказала NEWS.ru, причём тут Алексей Навальный, почему преступлениями, связанными с COVID-19, не занимается полиция и действительно ли есть соперничество между силовыми структурами.

— Что вы думаете по поводу создания отдела?

— Первое, что приходит на ум — история с несанкционированными митингами сторонников Алексея Навального. Сначала их участников привлекали по административной статье, а потом по уголовной. Рассматривали, как угрозу обществу, как создателей неблагоприятной обстановки, которая влечёт тяжкие последствия в виде заражения всех участников этого митинга. Здесь имеется очевидная сложность: как доказать, что человек заразился на митинге, а не потому, что пришел домой к уже больной коронавирусом супруге? Так вот, я думаю, что отдел создали в том числе из-за того, что предвидят, что и в дальнейшем будут подобные сборы большого числа людей в общественных местах.

— Инициатива о создании отдела должна исходить от МВД, которое обратилось в СК с просьбой о помощи, или от СК?

— Думаю, инициатива принадлежит руководителю СК. Если бы это нужно было МВД они выступили бы сами через министра внутренних дел. Обычно так делается. Кто вышел с инициативой, тот и зачинщик.

— Насколько это всё вообще целесообразно? Не создает ли это дополнительную нагрузку на следователей, без которой можно бы было обойтись?

— Навскидку сложно точно сказать, насколько это целесообразно, надо подробно погружаться в статистику: сколько было правонарушений, сколько уголовных дел. Думаю, если руководитель принимает подобное решение, это обосновано показателями. Конечно, санкция за нарушение статьи до двух или трёх лет, поэтому скорее подобные дела должны скорее находится в компетенции МВД.

— Тогда почему в МВД не стали у себя создавать отдельную структуру?

— Под этот отдел должен быть выделен штат работников, а отделы МВД и так загружены круглосуточной работой. Возможно СК решил разгрузить систему МВД и взял на себя эту нагрузку. Это не та категория преступлений, которые должен расследовать СК.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Но ведь считается, что силовые ведомства друг с другом не особо дружат и конкурируют?

— Нет, наверное, я бы так не сказала. Всё равно есть некая поддержка и, например, если следственный отдел какого-то подразделения сильно загружен и есть нераскрытые преступления или особо тяжкие многоэпизодные преступления, то могут дело на контроль забрать в СК. Также, например, если требуют контроль в высших эшелонах власти, если прослеживается коррупционная составляющая, либо к уголовной ответственности привлекается какая-то особая личность или, например есть общественный резонанс — во всех таких случаях может дело быть забрано. Нет такого, что постоянная конкуренция и каждый отдел борется за показатели. Всё равно происходит разгрузка.

— Коронавирус — популярная в медийном плане история, как, собственно и митинги Навального. Нет ли здесь желания СК набрать очки за счет этой популярности?

— Эта версия не лишена смысла. Вполне возможно. Вообще это тема, которая постепенно перешла из болезни и гибели людей в пиар и зарабатывание денег и очков: кто себя лучше покажет, кто что-то новое изобретет. Люди до сих пор ведь заражаются и болеют, опасная обстановка ещё не закончена.