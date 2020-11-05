На задержанного в Москве активиста в образе Иисуса составили протокол

https://static.news.ru/photo/ade70788-1ffb-11eb-944d-fa163e074e61_660.jpg Фото: george markov/twitter.com

Административный протокол составлен на мужчину, который был задержан за акцию возле здания ФСБ.

По словам источника в правоохранительных органах, 20-летнего активиста доставили в отдел полиции «Китай-город». Он провёл там всю ночь.

На него составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), — уточнил источник.

Он добавил, что у мужчины изъяли крест, табурет и сымитированные «тома уголовных дел», которые он использовал во время перфоманса.

Также источник отметил, это не первое привлечение активиста к административной ответственности — ранее он привлекался по той же статье, а также неоднократно за мелкое хулиганство, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что акционист Павел Крисевич устроил акцию в поддержку политических заключённых у здания ФСБ на Лубянке в столице. Другие активисты повесили его в образе Иисуса Христа на крест и подожгли.