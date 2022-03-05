«На улице расстреливают»: Путин об инакомыслящих на Украине

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В России предложили запретить публиковать сведения о подвергнутых санкциям чиновниках. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. По мнению автора документа — депутата «Единой России» Владислава Резника, закон должен предотвратить возможность давления на госслужащих и членов их семей. Документ был размещён в думской электронной базе.

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами...