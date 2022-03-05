«На улице расстреливают»: Путин об инакомыслящих на Украине
Путин заявил, что на Украине расстреливают инакомыслящих людей
Александр Чеков
Александр Чеков
18:41, 05 марта 2022
Президент России Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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На Украине хватают на улице и расстреливают людей, которые выражают мнения, не совпадающие с официальной позицией Киева, заявил президент России Владимир Путин на встрече с женщинами лётного состава российских авиакомпаний, передаёт РИА Новости. Он добавил, что «у нас» своё мнение люди высказывают свободно. Глава РФ также сообщил, что спецслужбы сейчас подбирают информацию о фактах расправы на Украине без суда и следствия.
У нас люди ходят и высказывают своё мнение по поводу того, что им нравится или не нравится в действиях наших на Украине. А там, на Украине самой, тех, которые выражают такие же позиции, как наши представители либеральной части нашего общества, у нас есть уже подтверждения, там их просто хватают на улице сейчас и расстреливают, — заявил он.
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива ранее сообщил в своём Telegram-канале, что на улицах Киева вооружённые «бойцы территориальной обороны» расстреливают людей. По его информации, жертвами стали уже десятки граждан.