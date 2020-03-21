https://static.news.ru/photo/b3a172d8-6b67-11ea-a928-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мотивирующие плакаты в советском стиле появились на строительной площадке инфекционного центра в Новой Москве. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарёва, это поднимет дух рабочих.

Стройка идёт в круглосуточном режиме, рабочие совершают настоящий трудовой подвиг. Все занятые здесь специалисты и так понимают важность и ответственность задачи. Однако для поддержания духа мы приняли решение установить здесь плакаты с призывами ускорить работу, — заявил Бочкарёв журналистам.

Строительство ведётся в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. В работах задействовано около пяти тысяч человек и 1,2 тысячи единиц техники. Площадь нового медцентра составит около 70 тысяч квадратных метров. Для него будут закуплены современное медицинское оборудование и материалы. Центр будет рассчитан на 500 мест, в том числе на 250 коек реанимации. Возведение объекта планируется завершить в течение месяца.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысячи умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок. В настоящее время в РФ более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч.