На столичных вокзалах выявили почти 150 нарушителей масочного режима

https://static.news.ru/photo/c3fec474-0d73-11eb-a6c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве выявили 147 нарушителей масочного режима на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах. Об этом сообщил оперштаб столицы по борьбе с коронавирусом.

Выявили 147 нарушителей масочного режима среди посетителей Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов, — цитирует сообщение RNS.

Отмечается, что в рейдах приняли участие сотрудники ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок». В отношении нарушителей составлялись протоколы о несоблюдение требований режима повышенной готовности. Статья предусматривает штраф в размере 5000 руб.

Ранее NEWS.ru писал, что в соответствии с указом мэра Москвы в связи с ухудшением эпидемической обстановки было приостановлено действие социальных карт школьников и пенсионеров. Льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте недоступен учащимся с 9 по 18 октября, а гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями — до 28 октября. Такие меры призваны уменьшить плотность пассажиров в общественном транспорте и замедлить распространение коронавируса.

Помимо этого, предприятия обязали отправлять не менее 30% сотрудников на удалёнку, в школах объявили двухнедельные каникулы.