В Томской области на следователя СКР завели дело о взятке

В Томской области в отношении руководителя отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР полковника Сергея Арефьева возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В производстве отдела, который возглавляет Арефьев, находилось уголовное дело об уклонении от налогов руководством одной из местных компаний. Подозреваемый через посредника связывался с учредителем юрлица, а также лично встречался с исполнительным директором и требовал крупную взятку за прекращение дела.

Учредитель компании обратился в правоохранительные органы и дальнейшие переговоры по поводу передачи взятки проходили в рамках оперативных мероприятий, которые проводились по поручению главка СКР. В итоге 2 декабря при передаче взятки был задержан посредник, а затем и Арефьев.

Следствие планирует предъявить задержанным обвинения в зависимости от роли в преступлении, а также обратиться с ходатайством в суд об их аресте.

Ранее сообщалось, что в Иркутске за взятку в 200 тысяч рублей задержали начальника отдела полиции. Незаконное вознаграждение он получил от жителя Китая, пообещав ему переквалифицировать уголовное дело в отношении сожительницы на более мягкую статью.