В Иркутске за крупную взятку задержали начальника отдела полиции

Начальник отдела полиции № 10 в Иркутске задержан за получение взятки в крупном размере от гражданина Китая. За 200 тысяч рублей он обещал помочь сожительнице взяткодателя в уголовном деле, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

По версии следствия, в конце 2020 года полицейский получил через посредника деньги за помощь сожительнице китайца. Он обещал переквалифицировать её действия по уголовному делу под более мягкую статью.

Начальника отдела полиции задержали на рабочем месте при помощи сотрудников ФСБ. На его работе и в доме проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении фигуранта под стражу.

Расследуется и открытое ранее дело в отношении посредника, бывшего начальника пункта полиции № 3 в деревне Хомутово. Офицер подозревается в получении взятки и вымогательстве. Его задержали в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что Сыктывкарский городской суд признал экс-главу МВД по Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании денег. В 2017 году он получил 14 миллионов рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве и легализации средств. Уголовное дело велось СУ СКР при оперативном сопровождении УФСБ.