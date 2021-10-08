В Иркутске за крупную взятку задержали начальника отдела полиции

Начальник отдела полиции № 10 в Иркутске задержан за получение взятки в крупном размере от гражданина Китая. За 200 тысяч рублей он обещал помочь сожительнице взяткодателя в уголовном деле, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
По версии следствия, в конце 2020 года полицейский
Начальника отдела полиции задержали на рабочем месте при помощи сотрудников ФСБ. На его работе и в доме проведены обыски. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении фигуранта под стражу.
Расследуется и открытое ранее дело в отношении посредника, бывшего начальника пункта полиции № 3 в деревне Хомутово. Офицер подозревается в получении взятки и вымогательстве. Его задержали в начале 2021 года.
Ранее стало известно, что Сыктывкарский городской суд признал экс-главу МВД по Коми Виктора Половникова виновным в получении взятки и отмывании денег. В 2017 году он получил 14 миллионов рублей за помощь обвиняемому в мошенничестве и легализации средств. Уголовное дело велось СУ СКР при оперативном сопровождении УФСБ.